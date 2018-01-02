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Сразу три украинских поэта входили в число кандидатов на Нобелевскую премию в 1967 году

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Сразу три украинских поэта входили в число кандидатов на Нобелевскую премию в 1967 году

В списке кандидатов на Нобелевскую премию по литературе 1967 года присутствовали имена трех украинских поэтов — Павла Тычины, Ивана Драча и Лины Костенко. Эти кандидатуры были выдвинуты основателем Гарвардского института украинистики Омельяном Прицаком. Однако Нобелевский комитет усмотрел в этом предложении «просьбу с политическим подтекстом», предполагающую «специальную языковую экспертизу, которую трудно осуществить».

Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник Шведской академией архивные документы. Списки номинантов держатся в секрете 50 лет.

Кроме того, на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году была выдвинута и кандидатура российского писателя Константина Паустовского.

Имя российского писателя было предложено членом Шведской академии писателем и лауреатом Нобелевской премии (1974) Эйвиндом Юнсоном. Но Нобелевский комитет отклонил кандидатуру со следующей формулировкой: «комитет хотел бы подчеркнуть свой интерес к этому предложению по русскому писателю, однако по естественным причинам оно должно быть пока отложено в сторону».

Всего в обнародованном во вторник списке 70 имен, в том числе Сэмюэль Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда. Перед непосредственным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры японского писателя Ясунари Кавабаты (получил премию в 1968 году), английского прозаика Грэма Грина и англо-американского поэта Уистена Хью Одена.

Премию получил гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас «за яркое творческое достижение, в основе которого лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки».

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Напомним, что кандидатуры на престижную награду имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций.

Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам из разных стран, чтобы они предложили кандидатов на Нобелевскую премию. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла выделить в этом списке сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить его до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы обсудить их кандидатуры осенью.

Имя будущего обладателя самой престижной в мире награды до последнего момента держится в строжайшем секрете. Сами члены Нобелевского комитета по литературе при обсуждении кандидатур используют не настоящие фамилии поэтов и писателей, а придуманные псевдонимы. Например, английского драматурга Гарольда Пинтера нарекли «Гарри Поттером», а француза Жана-Мари Густава Леклезьо звали «Шатобрианом».

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Выбор Шведской академии лауреата литературной премии, как и премии мира, традиционно вызывает наибольшие споры в общественных и экспертных кругах. Уже самый первый лауреат в 1901 году — французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом — был воспринят крайне неоднозначно. Группа деятелей культуры королевства во главе с писателем Августом Стриндбергом (в нее входили также писательница Сельма Лагерлеф и художник Андерс Цорн) выступила тогда против решения Шведской академии, которая, по их мнению, должна была премировать Льва Толстого — как наиболее значимого представителя мировой литературы.

Нобелевская премия, литература
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