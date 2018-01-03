НАПК выявило нарушения в отчетах 38 политических партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило выводы о результатах анализа 275 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за III квартал 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как сообщается, по результатам анализа отчетов нарушения выявлены у 38 политических партий. В частности, 13 политических партий не добавили информацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера от каждой местной организации, которая в установленном порядке получила статус юридического лица. Такие нарушения были допущены следующими политическими силами: «Социал-демократическая партия Украины (Объединенная)», «Либерально-демократическая партия Украины „Социалисты“, „Украинская народная партия“, „Партия Христианско-демократический союз“, „Крестьянская партия Украины“, „Дети войны“, Народная партия Украины», «Народно-трудовой СоюзУкраины», «Молодежная партия Украины», «Партия защитников Отечества», «Демократическая альтернатива», «Славянская партия», «Право и справедливость».

Одновременно срок представления отчета нарушили 6 политических партий, а именно: «Мы Украинцы», «Республика», «Сила права», «Адвокат», «Социально-политический союз Интеллектуальная инициатива», «Лейбористская партия Украины».

Нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии установлены в 6 отчетах: «Всеукраинское объединение «Свобода», «ПО Черкащане», «Движение новых сил Михаила Саакашвили», «Умная сила», «Аграрная партия Украины», «Украинское объединение патриотов — УКРОП».

Кроме этого политическая партия «Блок Дарта Вейдера» и «Компания Украинская правда» не предоставили информацию и документы по письменному запросу Национального агентства.

Выявленные нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную статьями 18846, 21221 и 21215 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также установлено неполноту отраженной информации относительно правовых оснований пользования объектами недвижимости, которые отражены в отчетах, как местонахождение указанных политических партий. Это такие политические партии: «Украинская перспектива», «Народ», «Согласие», «Мы-Киевляне», «Мы сможем», «Соборность», «Добрый самарянин», «Европейская либеральная партия», «Партия Народный порядок», «Народное единство», «Интернет-партия Украины», «Республиканцев», «Украинская республиканская партия».