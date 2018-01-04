Украина собралась увеличить поставки электроэнергии за рубеж в 2018 году

Экспорт электроэнергии из Украины в страны ЕС и Молдову планируется увеличить на 15-20% — до 5,855 млрд кВт-ч.
Об этом свидетельствуют данные прогнозного баланса Министерства энергетики и угольной промышленности, сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, поставки в направлении Венгрии, Словакии, Румынии с «энергоострова Бурштынской ТЭС» планируются в объеме 3,6 млрд кВт-ч, в направлении Польши — 1,2 млрд кВт-ч, в Молдову — 1,055 млрд кВт-ч.
Напомним, что по последним имующимся данным за 11 месяцев 2017 года Украина увеличила экспорт электроэнергии за рубеж более чем на треть. При этом стоимость поставок составила $221,9 млн. Импорт электроэнергии за этот период составил $2 млн.
Как сообщалось, по итогам 2016 года Украина увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3%, до $152 млн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.780,30 0.02
|2.815,46 -0.012
|100 евро
|3.316,25 0.0509
|3.380,67 -0.0073
|10 рублей
|4,39 0.0002
|4,88 0.0002
|Курс, UAH
|Золото
|366.733,004.385,00
|Серебро
|4.776,2577,80
|Платина
|261.055,003.117,00
|Палладий
|303.170,007.061,00
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