Финансирование Мининформа выросло почти на 230%

Финансирование Министерства информационной политики в 2018 году выросло на 229,3% до 862,1 млн гривен. Такие данные заложены в госбюджете, передают «Украинские новости».

В частности, на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансирование системы государственного инфовещания Украины предусматривается выделение 483,2 млн гривен.

На осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства выделены еще 362,5 млн гривен.