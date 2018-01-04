На вооружение выделили более 16 миллиардов

Верховная Рада в 2018 году на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования выделила 16,4 млрд гривен. Об этом говорится в приложении № 3 в Государственный бюджет на 2018 год, опубликованном на сайте парламента.
Вместе с тем общая сумма финансирования Министерства обороны в этом году составляет 86, 6 млрд гривен, что более чем на 20% больше, чем в прошлом году.
При этом из этой суммы расходы на руководство и военное управление Вооруженных сил Украины составляют почти 500 млн гривен, а на обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск — 59,8 млрд гривен.
На медицинское лечение, реабилитацию и санаторное обеспечение личного состава ВСУ, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны бюджетом предусмотрено 2,4 млрд гривен.
Кроме этого, на строительство и приобретение жилья для военнослужащих выделено 857,6 млн гривен.
На подготовку военных специалистов в высших учебных заведениях, повышение квалификации и переподготовку военных специалистов и государственных служащих, начальную военную подготовку и патриотическое воспитание молодежи выделяется 2,8 млрд гривен.
Статья расходов на утилизацию боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов составляет 534 млн гривен.
Расходы на Минобороны на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства составляют 2,7 млрд гривен.
К слову, в госбюджете на 2017 год на финансирование Минобороны было предусмотрено 68,8 млрд гривен, а на развитие вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины — 6,5 млрд гривен.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.780,30 0.02
|2.815,46 -0.012
|100 евро
|3.316,25 0.0509
|3.380,67 -0.0073
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