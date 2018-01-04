В Одессе запретил непривитым детям посещать школы и детсады

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета Одесского городского совета запретила посещать школы и детсады детям, которые не привиты от кори. Об этом сообщает пресс-служба одесского горсовета.

В комиссии советуют привить детей на зимних каникулах — вакцина КПК «Приорикс» от кори, паротита и краснухи есть во всех детских поликлиниках Одессы.

Отметим, что по состоянию на 22 декабря 2017 года, диагноз «корь» подтвержден у 597 одесситов, из них 373 — дети. По состоянию на 27 декабря 2017 года, в Одессе зарегистрировано 12 вспышек кори, в том числе, две — в организованных детских коллективах.

Поэтому комиссия решила запретить непривитым детям посещать детские дошкольные учреждения и школы, чтобы недопустить вспышек кори в организованных детских коллективах

При этом, в Одессе уровень охвата прививками от кори детей в возрасте 1 года составляет 95,6%, 2 года и старше — 76,8%, 6 лет — 91%, 7 лет — 92,1%. В иммунизации от кори нуждаются еще около 5 тыс. детей.

Также горсовет создал при департаменте здравоохранения Одесского горсовета оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением кори и других инфекционных заболеваний.