Финансирование Минспорта Украины в 2018 году вырастет на треть

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн финансирования Министерству молодежи и спорта, что на 32,3% больше, чем в 2017 году.
Согласно опубликованному на сайте Верховной Рады тексту закона «О государственном бюджете Украины на 2018 год», из предусмотренного для Минспорта финансирования на развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта предусмотрено 1,547 млрд грн; на развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию — 441,6 млн грн; на подготовку и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх — 310,6 млн грн.
Также предусмотрена субвенция местным бюджетам на строительство или реконструкцию дворцов спорта предусмотрено 150 млн грн, а на субвенцию бюджету Ивано-Франковской области на строительство современного биатлонного комплекса — 50 млн грн.
В 2017 году Минспорта было выделено 2,12 млрд грн финансирования.
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|2.795,99 0.1474
|2.832,33 0.1548
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