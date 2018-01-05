Финансирование Минспорта Украины в 2018 году вырастет на треть

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн финансирования Министерству молодежи и спорта, что на 32,3% больше, чем в 2017 году.

Согласно опубликованному на сайте Верховной Рады тексту закона «О государственном бюджете Украины на 2018 год», из предусмотренного для Минспорта финансирования на развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта предусмотрено 1,547 млрд грн; на развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию — 441,6 млн грн; на подготовку и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх — 310,6 млн грн.

Также предусмотрена субвенция местным бюджетам на строительство или реконструкцию дворцов спорта предусмотрено 150 млн грн, а на субвенцию бюджету Ивано-Франковской области на строительство современного биатлонного комплекса — 50 млн грн.

В 2017 году Минспорта было выделено 2,12 млрд грн финансирования.