До 13 марта 2018 года должны быть отобраны кандидаты в НКРЭКУ

Сейчас важно, чтобы назначенные президентом члены НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) не превысили свое пребывание более трех месяцев. Поскольку объявление конкурса уже состоялось, и это будет началом отсчета — 29 декабря, то есть 12 февраля 2018 г. — последний день приема заявок. И уже на следующий день, 13 февраля, конкурсная комиссия должна открыть конверты и до 13 марта провести конкурс и отобрать кандидатов.
Об этом в интервью для ZN.UA заявила Светлана Голикова, секретарь Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ. Она подчеркнула, что конкурс будет проходить минимум в два этапа, включая собеседование и проверку профессиональных знаний.
«Если потребуется, то будет еще и третье, дополнительное собеседование. Предполагается, что по каждому этапу будет рейтинговое голосование, а затем суммируется общий результат, и по два кандидата с высшим рейтингом конкурсная комиссия будет предлагать президенту, — сообщила секретарь комиссии. — Собеседования будут транслироваться, оценки кандидатов оглашаться в тот же день».
По словам Голиковой, закон не предусматривает возрастных ограничений, но говорит, что у кандидата должно быть минимум пять лет работы в области энергетики или коммунального хозяйства, два года работы на руководящих должностях.
«Нужны кадры с инженерным, экономическим или юридическим образованием. Не последнюю роль будут играть и их моральные качества», — отметила секретарь.
Напомним, НКРЭКУ оштрафовала «Укртрнасгаз» на 952 тыс. гривен.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.795,99 0.1474
|2.832,33 0.1548
|100 евро
|3.338,66 0.2115
|3.405,49 0.2342
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