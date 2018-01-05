До 13 марта 2018 года должны быть отобраны кандидаты в НКРЭКУ

Сейчас важно, чтобы назначенные президентом члены НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) не превысили свое пребывание более трех месяцев. Поскольку объявление конкурса уже состоялось, и это будет началом отсчета — 29 декабря, то есть 12 февраля 2018 г. — последний день приема заявок. И уже на следующий день, 13 февраля, конкурсная комиссия должна открыть конверты и до 13 марта провести конкурс и отобрать кандидатов.

Об этом в интервью для ZN.UA заявила Светлана Голикова, секретарь Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ. Она подчеркнула, что конкурс будет проходить минимум в два этапа, включая собеседование и проверку профессиональных знаний.

«Если потребуется, то будет еще и третье, дополнительное собеседование. Предполагается, что по каждому этапу будет рейтинговое голосование, а затем суммируется общий результат, и по два кандидата с высшим рейтингом конкурсная комиссия будет предлагать президенту, — сообщила секретарь комиссии. — Собеседования будут транслироваться, оценки кандидатов оглашаться в тот же день».

По словам Голиковой, закон не предусматривает возрастных ограничений, но говорит, что у кандидата должно быть минимум пять лет работы в области энергетики или коммунального хозяйства, два года работы на руководящих должностях.

«Нужны кадры с инженерным, экономическим или юридическим образованием. Не последнюю роль будут играть и их моральные качества», — отметила секретарь.

Напомним, НКРЭКУ оштрафовала «Укртрнасгаз» на 952 тыс. гривен.