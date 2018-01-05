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Суд в десять раз уменьшил залог для подозреваемого в хищениях средств экс-главы ОГХК

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Суд в десять раз уменьшил залог для подозреваемого в хищениях средств экс-главы ОГХК

Соломенский районный суд Киева уменьшил сумму залога подозреваемому в хищении средств ПАО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) отстраненному от должности исполняющему обязанности председателя правления Руслану Журило с 12 млн гривен до 1,2 млн гривен. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

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Адвокат Журило просил суд снизить размер залога с 12 млн гривен до 128 тыс. гривен.

По словам защиты, с момента внесения залога (март 2017 года) Журило выполняет возложенные на него обязанности, никаких нареканий на его поведение со стороны органов досудебного расследования не было, а с момента возвращения ему паспорта подозреваемый уже несколько раз покидал пределы Украины и возвращался снова.

Кроме того, адвокат отметил, что депутат Верховной Рады Николай Княжицкий (фракция «Народный фронт»), который внес 12 млн гривен залога за Журило, ставит вопрос о необходимости возврата средств, поскольку он не рассчитывал на такое длительное досудебное расследование.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, при этом признал, что Журило действительно должным образом выполнял возложенные на него обязанности и никаких претензий к его процессуальному поведению нет.

Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката и снизил размер залога с 12 млн гривен до 1,2 млн гривен.

Решение обжалованию не подлежит.

25 января 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали Журило и сообщили ему о подозрении в причастности к нанесению ущерба предприятию в размере 300 млн гривен.

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27 января 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал Журило и установил залог в размере 100 млн гривен.

В марте 2017 года Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога Журило со 100 млн гривен до 12 млн гривен.

Залог за Журило внес Княжицкий.

суд, расследования, залоги, ОГХК
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