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Трамп призвал не сомневаться в его гениальности

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Трамп призвал не сомневаться в его гениальности

Президент США Дональд Трамп в субботу в своем Twitter заявил, что после доказанной несостоятельности теории его сговора с Россией оппоненты начали ставить под сомнение его «величайший актив» — умственные способности.

«Теперь, когда спустя год активного разбирательства было доказано, что российский сговор был тотальным обманом американской публики, демократы и их подпевалы, ведущие лживые СМИ, достали старое руководство по Рональду Рейгану и стали кричать о психической стабильности и интеллекте», — написал американский лидер.

«На протяжении всей моей жизни двумя моими величайшими активами были психическая устойчивость и настоящий ум», — продолжил он, напомнив, что его соперница на прошлых президентских выборах от демократов, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, активно пыталась разыгрывать эту тему, но «погорела». «Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и президента Соединенных Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, очень стабильный гений!» — резюмировал Трамп.

Кроме того, президент подверг критике телеканал ABC за то, что к работе на нем вернулся журналист Брайан Росс, ранее опубликовавший некорректную информацию, освещая выдвижение обвинений в лжесвидетельстве против бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Хозяин Белого дома убежден, что Росса нужно было уволить.

В США на данный момент разгорается скандал вокруг выхода в свет книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вулфа. Она построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев о нынешней американской администрации. Сам Трамп ранее уже подверг эту книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений.

Дональд Трамп
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