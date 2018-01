Трамп призвал не сомневаться в его гениальности

Президент США Дональд Трамп в субботу в своем Twitter заявил, что после доказанной несостоятельности теории его сговора с Россией оппоненты начали ставить под сомнение его «величайший актив» — умственные способности.

«Теперь, когда спустя год активного разбирательства было доказано, что российский сговор был тотальным обманом американской публики, демократы и их подпевалы, ведущие лживые СМИ, достали старое руководство по Рональду Рейгану и стали кричать о психической стабильности и интеллекте», — написал американский лидер.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....