Трамп призвал не сомневаться в его гениальности

Президент США Дональд Трамп в субботу в своем Twitter заявил, что после доказанной несостоятельности теории его сговора с Россией оппоненты начали ставить под сомнение его «величайший актив» — умственные способности.

«Теперь, когда спустя год активного разбирательства было доказано, что российский сговор был тотальным обманом американской публики, демократы и их подпевалы, ведущие лживые СМИ, достали старое руководство по Рональду Рейгану и стали кричать о психической стабильности и интеллекте», — написал американский лидер.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.

«На протяжении всей моей жизни двумя моими величайшими активами были психическая устойчивость и настоящий ум», — продолжил он, напомнив, что его соперница на прошлых президентских выборах от демократов, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, активно пыталась разыгрывать эту тему, но «погорела». «Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и президента Соединенных Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, очень стабильный гений!» — резюмировал Трамп.

Кроме того, президент подверг критике телеканал ABC за то, что к работе на нем вернулся журналист Брайан Росс, ранее опубликовавший некорректную информацию, освещая выдвижение обвинений в лжесвидетельстве против бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Хозяин Белого дома убежден, что Росса нужно было уволить.

В США на данный момент разгорается скандал вокруг выхода в свет книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вулфа. Она построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев о нынешней американской администрации. Сам Трамп ранее уже подверг эту книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений.