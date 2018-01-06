За год на изготовление орденов и медалей потратили более 20 миллионов

В 2017 году расходы на изготовление государственных наград составляли 20,450 млн гривен.
Об этом сообщили в Госуправлении делами, пишут "Украинские новости".
"Расходы по бюджетной программе на изготовление государственных наград и памятных знаков в 2017 году составляют 20 450,77 тыс. uривен", - сообщили в Госуправлении.
В частности, в прошлом году было изготовлено 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий президента.
Также было произведено 56,7 тыс. знаков отличия президента "За участие в АТО" и 5,5 тыс. знаков отличия президента "За гуманитарное участие в АТО".
Кроме того, в указанную сумму входит изготовление 71,4 тыс. бланков наградных документов и 7 тыс. футляров к наградам.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.796,23 0.1498
|2.833,26 0.1641
|100 евро
|3.340,43 0.2292
|3.409,12 0.2705
|10 рублей
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