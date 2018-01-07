Войти
Стала известна зарплата Гройсмана за декабрь
доходы
Стала известна зарплата Гройсмана за декабрь
Реального прекращения огня на Донбассе нет, - Климкин
горячие точки
Реального прекращения огня на Донбассе нет, - Климкин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

NYT: спецслужбы США признали своим провалом рывок в ракетно-ядерной программе КНДР

861
NYT: спецслужбы США признали своим провалом рывок в ракетно-ядерной программе КНДР

Разведывательное сообщество США считает одним из своих крупнейших просчетов неспособность точно спрогнозировать успешную реализацию ракетно-ядерной программы КНДР и правильно оценить целеустремленность ее лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщила 6 января газета The New York Times со ссылкой на итоги конфиденциальных бесед с бывшими и действующими сотрудниками ЦРУ и остальных спецслужб Соединенных Штатов.

Собеседники, имена и должности которых издание не раскрывает, признают, что в начале президентства Дональда Трампа разведка напрасно успокаивала его, утверждая, что у Вашингтона остается в запасе минимум четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку Пхеньяном ракеты, способной доставить ядерную боеголовку до территории США. В 2016 году КНДР испытала восемь ракет средней дальности, из которых семь взорвались на стартовой площадке или развалились в полете, уточняет газета. По ее данным, американская разведка сделала из этого неверный вывод, увязав неудачи КНДР с мерами саботажа, предпринятыми с санкции 44-го президента Барака Обамы. Пять подземных ядерных испытаний в КНДР не убедили спецслужбы США, продолжавших верить, что этой стране потребуется еще несколько лет на создание водородной бомбы, добавило издание.

Теперь бывшие и действующие сотрудники ЦРУ и других разведывательных ведомств штатов признают, что их неспособность предвидеть стремительные рывки, совершенные за последние месяцы в реализации ракетно-ядерной программы КНДР, «явилась одним из самых значимых просчетов Америки». По оценке газеты, это обстоятельство объясняет непоследовательность заявлений и курса в данном вопросе неискушенной администрации президента Трампа.

Как пояснили собеседники издания, ключевая ошибка заключалась в том, что, с точки зрения спецслужб США, Пхеньяну потребуется столько же времени для овладения ракетными технологиями, сколько любой другой стране в период холодной войны. В Вашингтоне недооценили возможности КНДР в компьютерном моделировании и в использовании опыта третьих стран, а также решительность и целеустремленность Ким Чен Ына. По словам одного из источников газеты, последний год стал «поучительным уроком» о пределах возможностей электронной и спутниковой разведки США в проведении секретных операций против страны с сравнительно слабой экономикой.

Читайте также: WSJ: США опасаются, что предоставленные Украине Javelin станут объектом охоты и попадут к врагу

В июле 2017 года КНДР объявила о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности. Затем КНДР провела еще три пуска таких ракет, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Совет Безопасности ООН в течение года четыре раза ужесточал санкции в отношении Пхеньяна.

США, КНДР
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 7 января 2018
Суббота, 6 января 2018
Пятница, 5 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.796,23 0.1498 2.833,26 0.1641
100 евро 3.340,21 0.227 3.409,12 0.2705
10 рублей 4,42 0.0029 4,92 0.0038
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Самые влиятельные украинцы… на что они влияют?

Опубликованный журналом ФОКУС традиционный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных украинцев весьма удобен тем, что позволяет соотнести «формальную» (благодаря высокой должности) и «неформальную» (благодаря высокому статусу) влиятельность украинских лидеров. Несомненно, учет обеих составляющих является непростым делом, во многом зависящим от составителей.
Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

Digital Republic of Belarus

В Беларуси началась цифровая революция. Сегодня, 22 декабря 2017 года президент Беларуси А.Г.Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который получил неформальное название «декрет о ПВТ 2.0». Кто не знает, то в Беларуси уже 12 лет существует и развивается аналог «силиконовой долины» - Парк Высоких Технологий. Отметим важный момент, что с одной стороны, этим декретом Беларусь взяла у мира институты иностранного права, с другой стороны, благодаря этому решению Беларусь стала первой в мире страной, внедрившей в правовое поле смарт-контракт (Функции автоматического выполнения условий договора берет на себя компьютерная программа).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016