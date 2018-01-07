Евросоюз решил взыскать с России €1,4 млрд за эмбарго на ввоз свинины

Евросоюз намерен взыскивать с России €1,4 млрд ежегодно за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины. Об этом пишет Politico.

По словам источников, на этой неделе Всемирная торговая организация (ВТО) приняла иск ЕС к рассмотрению. Для начала в ВТО оценят, насколько оправдана указанная в иске сумма, после чего решат, применить ли эту меру в отношении России.

Отмечается, что сумма в €1,4 млрд равняется годовому объему экспорта свинины в Россию до введения санкций. В ЕС также отмечают, что намерены увеличивать требуемую сумму на 15% ежегодно.

Ранее российское правительство расширило контрсанкции, запретив поставлять в Россию живых свиней и субпродукты из ЕС и США.