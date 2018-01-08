В Литве передано в суд дело финансовой пирамиды «МММ-2011»

Генеральная прокуратура Литвы передала в суд материалы о деятельности в стране финансовой пирамиды «МММ-2011», созданной Сергеем Мавроди. О том, что материалы поступили в Вильнюсский окружной суд, в понедельник агентству ТАСС сообщили в его канцелярии.
«Согласно процедуре, рассмотрение дела начинается в течение месяца после получения материалов», — напомнили в судебной инстанции.
Дело состоит из 89 томов. Обвинения в незаконных финансовых операциях и мошенничестве в составе преступной группы предъявлены девяти подозреваемым.
Как указала Генпрокуратура, предварительное следствие в отношении «МММ-2011 потребовало особой тщательности. «Незаконные действия осуществлялись в электронном пространстве. Для того, чтобы их отследить, нужны были высококвалифицированные мероприятия в сфере информационных технологий», — сообщил прокурор Регимантас Жукаускас.
В ходе следствия, которое было начато еще в 2012 году, литовские правоохранители выяснили, что деятельность аферистов распространялась не только на Литву. Генпрокуратура обращалась за содействием к коллегам в Великобритании, Германии и Чехии. Возобновить деятельность финансовой пирамиды мошенники пытались также в России, Белоруссии, на Украине, в Молдавии.
Установлено, что в Литве у «МММ-2011» было около 800 вкладчиков, которые инвестировали в это предприятие, утверждавшее, что действует с разрешения властей, не менее 650 тыс. евро. Как считает Генпрокуратура, арестованного имущества подозреваемых должно хватить для возмещения ущерба обманутым вкладчикам. Финансовым аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
С просьбой провести расследование незаконной деятельности в Литве «МММ-2011» в Генпрокуратуру в марте 2012 года обратился центральный банк «Летувос банкас» («Банк Литвы»). Как установили его эксперты, «МММ-2011», предлагавшая клиентам делать вклады под огромные (55%) по сравнению с другими кредитными учреждениями проценты, имеет явные признаки финансовой пирамиды. Это является нарушением законов Литвы, согласно которым исключительным правом приема вкладов обладают лицензированные кредитные учреждения. «МММ-2011» или какой-то иной фирме, связанной с создателем финансовых пирамид Мавроди, такой лицензии не выдавалось.
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