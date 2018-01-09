В правительстве рассказали, когда могут принять новый регламент Кабмина

Новый регламент Кабинета министров Украины могут принять в I квартале 2018 года. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр Кабинета министров Александр Саенко.

В частности, Саенко отметил, что правительство работает над проектом нового регламента Кабмина, чтобы изменить процедуру подготовки правительственных решений.

«Я рассчитываю на его принятие в первом квартале 2018 года. Мы хотим вынести принятие политических решений на первый план, а подготовку нормативно-правовых актов сделать более технологичным процессом, который будет осуществляться в электронном виде, возможно, даже в самом секретариате Кабмина или в Министерстве юстиции», — отметил он.

Саенко также подчеркнул, что сейчас министерства согласовывают с заинтересованными ведомствами уже готовый проект.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине рассчитывают на 20 млн евро от ЕС на дальнейшую реформу госслужбы. До этого Украина получила 10 млн евро, часть которых пошла на заработные платы сотрудникам директоратов, закупку техники и обустройство рабочих мест.