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Австрия считает санкции против России неэффективными

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Австрия считает санкции против России неэффективными

Австрия считает, что санкции, введенные Евросоюзом против Российской Федерации, оказались неэффективными, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в интервью австрийскому изданию Kurier.

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По ее словам, единственными результативными мерами, предпринятыми Евросоюзом против какого-либо государства, были спортивные санкции против ЮАР.

«Я могу прямо сейчас вам мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, с помощью которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР», — заявила глава австрийского МИД.

Она пояснила, что санкции, введенные против РФ в 2014 году, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики. Однако последующее падение мировых цен на нефть более чем на 70% сделало их бесполезными.

«Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 цена на нефть упала на более чем 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, которое задумали, прежде всего, США, не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали», — сказала Кнайссль.

В то же время, дипломат не уточнила, будет ли Австрия голосовать против отмены санкций, отметив, что ее страна будет «действовать в гармонии с европейскими партнерами». Кроме того, глава австрийского МИД сообщила, что намерена посетить Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова, не уточнив дату предполагаемого визита.

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Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки после реализации минских соглашений по Донбассу готовы лишь частично снять санкции против России.

Россия, ЕС, санкции, Австрия, международные отношения
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