Страховщики увеличили выплаты по «автогражданке» на 37%

В январе-ноябре 2017 года страховые компании увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 8,7% до 3,378 млрд грн.
Согласно данным МТСБУ, количество договоров ОСАГО за 11 месяцев выросло на 4,8% — до 6,759 млн.
Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования увеличился на 36,7% — до 1,720 млрд грн. Из них 218,145 млн грн выплачено с использованием «европротокола», что на 60,7% больше, чем за 11 месяцев предыдущего года.
Кроме того, зафиксирован рост количества урегулированных требований о страховом возмещении — на 13,8%, до 121,8 тыс., из них с использованием «европротокола» — на 48,5% до 27,943 тыс.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.801,36 0.0492
|2.833,96 0.0091
|100 евро
|3.336,02 -0.0408
|3.399,47 -0.0933
|10 рублей
|4,44 0.0022
|4,93 0.0018
|Курс, UAH
|Золото
|371.692,003.456,00
|Серебро
|4.838,2839,59
|Платина
|270.470,004.063,00
|Палладий
|310.237,006.012,00
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