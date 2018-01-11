Коллегия судей по делу Штепы заявила самоотвод

Коллегия судей Ленинского районного суда г.Харькова, которая слушала дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, заявила самоотвод и удовлетворила его.
«Коллегия судей определила: отвести судей Шрамко, Бондаренко, Гринчук от участия в рассмотрении уголовного производства с обвинением Штепы в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины», — говорится в определении, оглашенном председательствующей судьей Людмилой Шрамко в четверг.
В мотивировочной части указано, что судья Людмила Шрамко, Виталий Бондаренко и Александра Гринчук заявили самоотвод на основании п.4 ч.1 ст.75 Уголовного процессуального кодекса Украины, ссылаясь на наличие обстоятельств, которые у объективного наблюдателя могут вызвать сомнение в их непредвзятости, а именно — проведение досудебного расследования прокуратурой Харьковской области в уголовном производстве по ч.3 ст.368, ч.2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины по факту получения судьями Ленинского райсуда Харькова неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения во время рассмотрения судебного производства по делу в отношении Н.Штепы.
Прокуроры, участвующие в судебном заседании, не возражали против самоотвода В.Бондаренко и А.Гринчук, но выступали против самоотвода Л.Шрамко, поскольку она раньше не участвовала в рассмотрении данного дела.
Защита и обвиняемая выступили за решение вопроса на усмотрение суда, отметив, что внесение данных в отношении судей в ЕРДР, по их мнению, свидетельствует о давлении на суд.
Определение обжалованию не подлежит.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.825,63 0.1396
|2.859,47 0.1551
|100 евро
|3.360,38 0.1698
|3.423,91 0.1988
|10 рублей
|4,49 0.0028
|4,99 0.0023
|Курс, UAH
|Золото
|373.870,004.125,00
|Серебро
|4.854,1444,08
|Платина
|275.073,001.219,00
|Палладий
|313.883,006.468,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016