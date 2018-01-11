Коллегия судей по делу Штепы заявила самоотвод

Коллегия судей Ленинского районного суда г.Харькова, которая слушала дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, заявила самоотвод и удовлетворила его.

«Коллегия судей определила: отвести судей Шрамко, Бондаренко, Гринчук от участия в рассмотрении уголовного производства с обвинением Штепы в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины», — говорится в определении, оглашенном председательствующей судьей Людмилой Шрамко в четверг.

В мотивировочной части указано, что судья Людмила Шрамко, Виталий Бондаренко и Александра Гринчук заявили самоотвод на основании п.4 ч.1 ст.75 Уголовного процессуального кодекса Украины, ссылаясь на наличие обстоятельств, которые у объективного наблюдателя могут вызвать сомнение в их непредвзятости, а именно — проведение досудебного расследования прокуратурой Харьковской области в уголовном производстве по ч.3 ст.368, ч.2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины по факту получения судьями Ленинского райсуда Харькова неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения во время рассмотрения судебного производства по делу в отношении Н.Штепы.

Прокуроры, участвующие в судебном заседании, не возражали против самоотвода В.Бондаренко и А.Гринчук, но выступали против самоотвода Л.Шрамко, поскольку она раньше не участвовала в рассмотрении данного дела.

Защита и обвиняемая выступили за решение вопроса на усмотрение суда, отметив, что внесение данных в отношении судей в ЕРДР, по их мнению, свидетельствует о давлении на суд.

Определение обжалованию не подлежит.