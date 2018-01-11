Менее 3% украинцев считают борьбу с коррупцией успешной - опрос

Лишь 2,5% украинцев считают борьбу с коррупцией в Украине «вполне успешной».
Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, передает УНН.
Так, 46,1% процент опрошенных считает борьбу с коррупцией полностью провальной, 33,5% — преимущественно неуспешной, но есть и определенные успехи, 12,2% — преимущественно успешной, но есть еще немало нерешенных проблем. Еще 5,7% затруднились ответить.
Кроме того, следует отметить, что 73,7% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении, а 74,6% ответили, что сигналом того, что страна движется в правильном направлении, стало бы окончания боевых действий на Донбассе.
Опрос был проведен в период с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Европейский союз обеспокоен определенными событиями в сфере борьбы с коррупцией в Украине.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.825,63 0.1396
|2.859,47 0.1551
|100 евро
|3.360,38 0.1698
|3.423,91 0.1988
|10 рублей
|4,49 0.0028
|4,99 0.0023
|Курс, UAH
|Золото
|373.870,004.125,00
|Серебро
|4.854,1444,08
|Платина
|275.073,001.219,00
|Палладий
|313.883,006.468,00
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