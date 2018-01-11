НАБУ: К схемам о коррупции в Госмиграции могут быть причастны суды

Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает расследование возможных коррупционных схем в Государственной миграционной службе, сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает «Укринформ».

«НАБУ продолжает расследовать, но учитывая, что нашего детектива раскрыли, мы делаем это следственным путем», — сказал Кривенко.

Кривенко считает, что к схемам по незаконному получению гражданства Украины могут быть причастны представители судов и правоохранительных органов.

Указано, что совместная следственная группа детективов и прокуроров пришла к выводу, что иностранцы часто получают украинское гражданство на основании судебных решений. Кроме того, дела сопровождает один и тот же адвокат.

Он рассказал, что САП анализирует базу с 50 тыс. граждан, которые получили за последние годы гражданство.

Напомним, 26 сентября в Службу безопасности Украины по собственной инициативе обратилась первый заместитель председателя ГМС Украины Дина Пимахова с заявлением о совершении в отношении нее преступления — провокации подкупа. 1 декабря Генеральная прокуратура обвинила НАБУ в искусственном создании ситуаций для разоблачения взяточников.

Кроме того, в конце ноября сообщалось, что агента Национального антикоррупционного бюро Юрия Боярского, которого задержали по делу о коррупции в Государственной миграционной службе, могли разоблачить еще в октябре.

Указано, что 27 августа он провел неформальную встречу с первым замглавы ГМС Диной Пимаховой, на которой советовался по поводу получения иностранцем паспорта Украины. Чиновница, по версии НАБУ, предложила для этого «оформить» иностранцу родственников в Украине путем фальсификации тестов ДНК, чтобы получить соответствующее решение суда. Она назвала сумму, в которую могла обойтись данная процедура, а также передала список необходимых документов.