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Супрун: За 11 мес. 2017г в Украине зафиксировано 3,382 тыс. случая заболевания корью

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Супрун: За 11 мес. 2017г в Украине зафиксировано 3,382 тыс. случая заболевания корью

За 11 месяцев 2017 года в Украине зафиксировано 3,382 тыс. случая заболевания корью, в том числе пять летальных случаев, сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в четверг.

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Согласно ее данным, все летальные случаи зафиксированы в Одесской области, где от этого заболевания скончались трое детей и двое взрослых.

«Еще в сентябре 2017 года, когда начались достаточно серьезные вспышки заболевания корью в Ивано-Франковской, Тернопольской и Одесской областях, мы создали штаб при Минздраве и рекомендовали в этих областях ограничить пребывание непривитых детей в детских коллективах — школах, детсадах. Тернопольская и Ивано-Франковская области прислушались, у них снизилась заболеваемость, а Одесская область и дальше разрешала детям ходить в школу без прививок. После гибели пяти человек они, наконец, поняли, что это нужно запретить, и теперь требуют, чтобы дети были привиты», — сказала она, при этом добавив, что почти 80% заболевших корью не были вакцинированы.

Супрун также сообщила, что в настоящее время вакцина от кори есть во всех областях в достаточном количестве. Она рекомендовала в случае информации об отсутствии вакцин сообщать об этом на «горячую линию» Минздрава или на страницу ведомства в «Фейсбук».

«Мы сможем ответить вам, сколько вакцин в наличии в вашей области, или сделать перераспределение, если почему-то вакцин в вашей области нет», — сказал она.

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Ранее Минздрав сообщал, что в Украине за последние 15 лет вспышки кори были зафиксированы трижды: в 2001-м, 2006-м и 2012 гг. В частности, в 2012 году корью заболело около 13 тыс. чел.

Минздрав, лекарства, медицина, эпидемии, болезни, Ульяна Супрун, корь
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