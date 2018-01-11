Прокурор Киева заработал в декабре более 60 тыс. грн

Заработная плата прокурора Киева Романа Говды за декабрь составила 60 545 гривен.

Об этом говорится в ответе прокуратуры Киева на запрос Українських Новин.

Зарплата начислена с учетом классного чина и премии, а также надбавок.

Размер зарплаты указан с учетом отчислений налогов и сборов.

Напомним, зарплата председателя СБУ Грицака со всеми надбавками составила 39,4 тыс. гривен.