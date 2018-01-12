За год Wizz Air увеличил авиаперевозки на украинских рейсах почти на 80%

Венгерская лоу-кост авиакомпания WizzAir в 2017 году перевезла в/из Киева и Львова на своих рейсах более 740 тыс. пассажиров, что на 79% больше, чем в 2016 году, сообщается в пресс-релизе компании.
«Первый международный рейс WizzAir вылетел из Киева в Лондон в 2008 году. С тех пор компания остается верной украинским пассажирам, предлагая все больше интересных возможностей, способных удовлетворить их спрос. Авиакомпания способствовала развитию местного рынка труда в сферах авиации и туризма, а также созданию 560 рабочих мест в смежных отраслях», — отмечается в сообщении.
Компания напоминает, что второй самолет был поставлен на базу WizzAir в Киеве в августе 2017 года, третий пополнит флот авиакомпании весной 2018 года. Благодаря возобновлению перелетов из Харькова в 2018 году и запуску восьми новых рейсов в течение года, компания предложит своим пассажирам 29 лоу-кост маршрутов из Украины в 10 стран.
«В этом году компания предоставит 1,1 млн мест на своих украинских рейсах, которые уже находятся в продаже. Такой показатель представляет 89%-й рост по сравнению с предыдущим годом», — отмечается в пресс-релизе.
В целом в 2017 году Wizz Air перевезла более 28 млн пассажиров на своих лоу-кост маршрутах, что почти на 24% больше, чем в 2016 году. Флот авиакомпании пополнился 14 новыми самолетами, в числе которых 13 Airbus A321 и один Airbus A320. Таким образом, общая численность авиапарка WizzAir составляет 88 авиалайнеров. С добавлением новых самолетов было создано 600 дополнительных рабочих мест, непосредственно связанных с авиакомпанией. Базы авиакомпании расположены в 27 аэропортах в 15 странах, включая две недавно открытые базы в Лондоне Лутон (Великобритания) и Варне (Болгария).
За прошлый год WizzAir расширила сеть своих маршрутов, добавив семь аэропортов и более 100 новых рейсов. В результате, маршрутная сеть авиакомпании состоит из почти 600 маршрутов по 145 направлениям в 44 страны.
«Еще одним важным достижением стало размещение крупнейшего в истории компании заказа на 146 новых самолетов семейства A320neo. После одобрения со стороны акционеров WizzAir, в результате новой сделки с Airbus количество невыполненных заказов на авиалайнеры составит 282. Поставка новых воздушных судов будет осуществляться до конца 2026 года и даст возможность авиакомпании продолжить рост и обновить свой авиапарк», — указано в сообщении.
По словам генерального директора компании Джозефа Варади, которые приведены в пресс-релизе, 2017 год стал для WizzAir годом активного развития.
«Мы продолжим наш стабильный и последовательный рост, чтобы предлагать нашим клиентам еще больше возможностей как в Европе, так и за ее пределами», — констатировал он.
WizzAir, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 28 баз, соединяя 145 направления в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 88 самолетов Airbus A320 и A321. Команда состоит из около 3,5 тыс. человек.
Акции WizzAir котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером «WIZZ» и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices. Авиакомпания прошла аудит на соответствие современным требованиям эксплуатационной безопасности IOSA (IATA Operational Safety Audit).
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