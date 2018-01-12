В Запорожье посреди улицы расстреляли бизнесмена

В Хортицком районе Запорожья около полудня нападающие на автомобиле «Ланос» посреди улицы в упор расстреляли предпринимателя и отобрали у него деньги, сообщает «Униан».

Злоумышленники на автомобиле преградили путь бизнесмену, выстрелили в него несколько раз и скрылись. Пострадавшего забрала «скорая» помощь.

Предприниматель занимался торговлей мяса, и у него при себе была дневная выручка, которую забрали нападавшие.

В Запорожье объявлен план-перехват «Сирена» — полицейские ищут автомобиль, на котором скрылись злоумышленники.

Спикер Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик в эфире «112 Украина» рассказала подробности происшествия.

«Пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении. Он уроженец Каменец-Подольского, приехал для реализации мясных изделий на территорию Запорожья. После реализации товара подъехали 2 автомобиля и заблокировали его автомобиль, там находились трое неизвестных, совершили выстрел в мужчину из неустановленного оружия, забрали деньги и скрылись в неизвестном направлении», — сказала она.

Как сообщалось, в Днепропетровской области из РПГ расстреляли авто, один правоохранитель получил незначительные травмы.