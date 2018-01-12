Депутат Одесского облсовета пытался дать взятку детективу НАБУ в $500 тысяч

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сегодня, 12 января, сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение взятки в размере 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как уточняется, действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Так, взятка детективу НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как известно, упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Завод «Краян» в начале 2016 года был продан за 4 млн гривен, а в сентябре того же года его приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн гривен.

Напомним, в начале января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук, экс-председателя Львовского облсовета Ореста Фурдичко и его сообщника.