Топливо на АЗС Украины подорожает еще на 50 коп./литр

Розничные цены на нефтепродукты на АЗС Украины в ближайшее время вырастут еще, как минимум, на 50 коп./литр, прогнозирует директор консалтинговой группы «А-95» (Киев) Сергей Куюн, пишет Интерфакс-Украина.

«Основным фактором роста является рост цен на нефть в мире. Только за первую декаду января нефть подорожала на мировых рынках с $66 до $71 за баррель. Для справки: год назад нефть стоила $55, примерной таким был и среднегодовой уровень цены. Ценам добавляет динамики укрепление основных валют, особенно евро, в котором номинированы акцизы на топливо. Все это указывает на дальнейший рост цен в ближайшее время, минимум, на 50 коп./литр», — отметил он.

Эксперт добавил, что увеличение цен прекратится, как только исчезнут факторы, его провоцирующие — рост нефтяных цен и падение курса гривни.