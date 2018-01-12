Войти
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
соцполитика
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман
сигналы
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

судебные дела
RSS

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела с ущербом около 900 тыс. грн

387
Антикоррупционный суд будет рассматривать дела с ущербом около 900 тыс. грн

Антикоррупционный суд, согласно законопроекту, будет рассматривать дела, в которых ущерб или предмет преступления составляет более 500 прожиточных минимумов, сообщил народный депутат Валерий Карпунцов (фракция «Блок Петра Порошенко»).

Читайте также: Украине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК, – посол США

Как сообщает пресс-служба БПП в пятницу, нардеп отверг критику относительно того, что Антикоррупционный суд будет «завален» огромным количеством дел, поэтому будет недейственным.

«Это не совсем верно. Можно что-то убрать, в частности преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, оружием, потому что они косвенно имеют признаки должностного преступления. Но е-декларации должны быть», — рассказал Карпунцов.

По его словам, законопроект предусматривает, что Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума (881 тыс. грн по состоянию на 1 января 2018 года — ред.).

Относительно дел, связанных с вымогательством оружия, то, по словам депутата, это дела криминального характера и это служебное преступление.

«В то же время Антикоррупционный суд должен рассматривать не только дела, подследственные НАБУ, но и другие, если сумма ущерба составит около 900 тыс. грн или больше», — подчеркнул Карпунцов.

Депутат убежден, что принятие Верховной Радой президентского проекта закона не только определит законодательные основы функционирования Высшего антикоррупционного суда Украины, но станет существенным шагом в вопросе противодействия и борьбы с коррупцией в стране.

судебная система, суд, Высший антикоррупционный суд, антикоррупционеры
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.833,25 0.075 2.865,65 0.0598
100 евро 3.385,77 0.2445 3.455,17 0.2972
10 рублей 4,54 0.0042 5,03 0.0042
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

К лозунгу о минимальной зарплате в 10000 грн или Почему это уже не популизм, а протекционизм

Что может защитить украинский рынок труда от утечки мозгов и рабочих рук? В качестве первой меры - введение на законодательном уровне минимальной заработной платы на уровне «достойной бедности», и 10000 грн. - абсолютно нормальный с этой точки зрения уровень оплаты труда. Именно таким должен быть украинский протекционизм на рынке труда.
Андрей Герус
Андрей Герус
эксперт, экс-член НКРЭКУ

Иностранные инвестиции за счет украинцев

Мы уже оплатили своими тарифами экологически вредный американский уголь, за который переплатили 15 млн долл. Хочется верить, что нас не воспринимают как темных неандертальцев, на которых можно заработать и на высоких евротарифах, пролоббировав себе спец условия под легендой «мирового опыта».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016