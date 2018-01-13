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Председатель ЦИКа заработал 0,7 млн гривен за 2017

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Председатель ЦИКа заработал 0,7 млн гривен за 2017

Заработная плата председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского и его заместителей Жанны Усенко-Черной и Андрея Магеры за 2017 год составила около 0,7 млн гривен, а остальных 12 членов комиссии — более 6,6 млн гривен суммарно. Об этом говорится в ответе ЦИКа на запрос Українських Новин.

«Размер начисленной заработной платы за январь-декабрь 2017 года председателя комиссии составляет 712 293 гривны, его заместителей Ж. Усенко-Черной — 686 712 гривен, А. Магеры — 641 047 гривен», — сказано в нем.

Зарплата Охендовского составляла от 42,5 тыс. гривен до 101,8 тыс. гривен в месяц.

В частности, из начисленной председателю годовой суммы зарплаты его должностной оклад составил 133,9 тыс. гривен, командировочные — 77,2 тыс., отпускные — 60,2 тыс., материальная помощь на оздоровление — 51,3 тыс., а для решения социально-бытовых проблем — 51,8 тыс. гривен.

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Годовой оклад Усенко-Черной составил 141,4 тыс. гривен, а месячная зарплата варьировалась от 18,2 тыс. до 134 тыс. гривен.

Годовой оклад Магеры составил 123,9 тыс. гривен, а месячная зарплата была начислена на уровне от 25,1 тыс. до 95,3 тыс. гривен.

Заместителям председателя комиссии также было выплачено примерно по 50 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов.

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Секретарь ЦИКа Татьяна Лукаш заработала в 2017 году 589 тыс. гривен.

Суммарная зарплата остальных 11 членов Центризбиркома за 2017 год составила 6 млн гривен, что в среднем составляет по 550,5 тыс. гривен каждому.

зарплаты, Михаил Охендовский
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