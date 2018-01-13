Проблема с теплоснабжением в одном из городов Черкасской области решена, - Зубко

Проблема с теплоснабжением в городе Смела Черкасской области решена. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в своем Facebook.
«Город Смела с теплом! В двух котельных, обеспечивающих теплом 16 жилых домов, восстановлено газоснабжение. Ситуация была критической, местное самоуправление усунулось», — написал он.
При этом министр рассказал, что сегодня на заседании штаба ГСЧС дал поручение взять ситуацию под личный контроль заместителю министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуарду Кругляку, профильному заместителю Черкасской ОГА и руководителю управления ГСЧС в области.
«По состоянию на 18:30 (12 января 2018 года — ред.) вопросы теплоснабжения и функционирования систем жизнеобеспечения города решены», — заверил Зубко.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Смела Черкасской области из-за миллионных долгов облгаза от фирмы-посредника без тепла могут остаться около 70 тысяч местных жителей. В частности, отмечалось, что в начале декабря 2017 года правоохранители установили лиц, которые организовали схему по завладению денежных средств, полученных от потребителей за предоставленные услуги по теплоснабжению.
«Указанные средства предназначались для расчета с национальной акционерной компанией. Преступные действия фигурантов дела стали следствием необеспечения теплом жителей г. Смела и срыва отопительного сезона из-за отключения части котельных. Один из фигурантов дела, занимая должность руководителя госпредприятия, вместе с руководителем подконтрольной коммерческой структуры в сфере теплоснабжения разработали преступную схему. Путем внесения недостоверных данных квитанций ряда потребителей г. Смела завладели десятками миллионов гривен», — говорилось в сообщении.
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