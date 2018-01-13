Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС

Правительство Германии обеспокоено возможностью того, что из-за новых правил предоставления убежища в Евросоюзе ФРГ придется принять гораздо больше беженцев. В частности, беспокойство Берлина вызвано намерением Европейского парламента внести изменения в профильное Дублинское соглашение, передает DW.
Отмечается, что в настоящее время вопрос о предоставлении убежища рассматривают иммиграционные службы того государства, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые пересек границу ЕС. После принятия изменений к Дублинскому соглашению заниматься этим вопросом при определенных обстоятельствах будет та страна, где уже живут родственники просителя убежища. Соответственно, Германии придется принять значительно больше беженцев, отмечается в отчете Федерального министерства внутренних дел.
В свою очередь верхняя граница приема беженцев, установленная властями, «сводится на нет». Более того, в Европарламенте предлагают определять родственные связи «просто словесным подтверждением». В МВД Германии опасаются, что каждый из 1,4 миллиона просителей убежища в ФРГ с 2015 года может стать точкой привлечения новой волны беженцев. В связи с этим правительство Германии просит руководство ЕС «не приводить к ухудшению и без того асимметричную нагрузку» по распределению беженцев.
Как известно, среди стран ЕС Германия является лидером по количеству принятых беженцев на своей территории в течение последних нескольких лет. Напомним, ранее ООН призвала страны принять 227 тысяч беженцев.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.833,00 0.0725
|2.866,40 0.0673
|100 евро
|3.390,16 0.2884
|3.461,99 0.3654
|10 рублей
|4,54 0.0045
|5,04 0.0047
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016