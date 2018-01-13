Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС

Правительство Германии обеспокоено возможностью того, что из-за новых правил предоставления убежища в Евросоюзе ФРГ придется принять гораздо больше беженцев. В частности, беспокойство Берлина вызвано намерением Европейского парламента внести изменения в профильное Дублинское соглашение, передает DW.

Отмечается, что в настоящее время вопрос о предоставлении убежища рассматривают иммиграционные службы того государства, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые пересек границу ЕС. После принятия изменений к Дублинскому соглашению заниматься этим вопросом при определенных обстоятельствах будет та страна, где уже живут родственники просителя убежища. Соответственно, Германии придется принять значительно больше беженцев, отмечается в отчете Федерального министерства внутренних дел.

В свою очередь верхняя граница приема беженцев, установленная властями, «сводится на нет». Более того, в Европарламенте предлагают определять родственные связи «просто словесным подтверждением». В МВД Германии опасаются, что каждый из 1,4 миллиона просителей убежища в ФРГ с 2015 года может стать точкой привлечения новой волны беженцев. В связи с этим правительство Германии просит руководство ЕС «не приводить к ухудшению и без того асимметричную нагрузку» по распределению беженцев.

Как известно, среди стран ЕС Германия является лидером по количеству принятых беженцев на своей территории в течение последних нескольких лет. Напомним, ранее ООН призвала страны принять 227 тысяч беженцев.