Lactalis отзовет миллионы пачек детского питания в 83 странах из-за сальмонеллы

Руководство французской компании Lactalis — одного из крупнейших производителей детского питания — намерено отозвать с рынка более 12 млн пачек молочных смесей в 83 странах мира из-за выявленных возбудители сальмонеллы в молокопродуктах.

Об этом пишет DW со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что отзывать будут все партии сухого молока, произведенные на заводе, расположенном в Краоне на западе Франции, независимо от даты выпуска.

В интервью журналистам французского еженедельника Journal du Dimanche гендиректор Lactalis Эммануэль Бенье пообещал компенсацию семьям, пострадавшим от последствий потребления детьми продукции компании, зараженной возбудителями сальмонеллеза.

Вместе с тем стало известно о минимум 35 случаев заражения детей опасными бактериями только во Франции, пишет AFP. Среди пострадавших от некачественного детского питания много младенцев в возрасте до 6 месяцев.

По меньшей мере один случай зарегистрирован в Испании, еще один случай заболевания расследуется в Греции.

Против компании потребители уже подали десятки исков.