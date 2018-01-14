Lactalis отзовет миллионы пачек детского питания в 83 странах из-за сальмонеллы

Руководство французской компании Lactalis — одного из крупнейших производителей детского питания — намерено отозвать с рынка более 12 млн пачек молочных смесей в 83 странах мира из-за выявленных возбудители сальмонеллы в молокопродуктах.
Об этом пишет DW со ссылкой на французские СМИ.
Отмечается, что отзывать будут все партии сухого молока, произведенные на заводе, расположенном в Краоне на западе Франции, независимо от даты выпуска.
В интервью журналистам французского еженедельника Journal du Dimanche гендиректор Lactalis Эммануэль Бенье пообещал компенсацию семьям, пострадавшим от последствий потребления детьми продукции компании, зараженной возбудителями сальмонеллеза.
Вместе с тем стало известно о минимум 35 случаев заражения детей опасными бактериями только во Франции, пишет AFP. Среди пострадавших от некачественного детского питания много младенцев в возрасте до 6 месяцев.
По меньшей мере один случай зарегистрирован в Испании, еще один случай заболевания расследуется в Греции.
Против компании потребители уже подали десятки исков.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.833,00 0.0725
|2.866,29 0.0662
|100 евро
|3.390,16 0.2884
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