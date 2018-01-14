В Киеве псевдоминера приговорили к четырем годам тюрьмы

В октябре прошлого года 24-летний уроженец Черниговской области, находясь в центре Киева, сообщил о минировании спортивного комплекса. Псевдоминера задержали неподалеку от места происшествия, он был в нетрезвом состоянии, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время судебного заседания задержанный полностью признал свою вину. В Печерском суде его признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса.

Приговор суда — четыре года лишения свободы.

Напомним, в июне прошлого года в Киеве псевдоминера госучреждения приговорили к двум годам лишения свободы.