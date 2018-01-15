Активы ФГВФЛ в декабре сократились на 1,7%

Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в декабре сократились на 1,7%, или на 252 млн грн до 14,354 млрд грн.

Согласно данным, в 2017 году активы Фонда сократились с 15,3 млрд грн до 14,3 млрд грн.

По состоянию на 1 января в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 83 банка-банкрота.

Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,705 млрд грн (по состоянию на 1 декабря).