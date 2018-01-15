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Суд подтвердил законность запроса об экстрадиции Онищенко

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Суд подтвердил законность запроса об экстрадиции Онищенко

Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции, который признал незаконной подачу запроса об экстрадиции нардепа Александра Онищенко, пишет РБК-Украина.

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«Апелляционную жалобу прокурора удовлетворить, а апелляционную жалобу адвоката Онищенко оставить без удовлетворения», — заявила судья Ирина Силкова.

Отметим, сегодня рассматривалась апелляция на решение суда, который удовлетворил жалобу адвоката Онищенко на запрос об экстрадиции нардепа из Испании.

«Она (экстрадиция, — ред.) состоялась бы при любых условиях, если суд Испании на это бы согласился, но существование такого постановления вообще нарушало все требования УПК. Это решение использовалось стороной защиты, поэтому мы обратились в суд с жалобой...Адвокат просил признать действия детектива, который обратился к прокурору с целью направления запроса в Испанию, незаконными, и суд первой инстанции признал их незаконными. Но это постановление нарушало УПК », - пояснил прокурор САП Андрей Перов.

По его словам, на данный момент следствие ведет заочное следствие по делу Онищенко и готовит подозрение.

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Напомним, ранее сообщалось, что суд разрешил начать заочное расследование в отношении Онищенко. Его подозревают в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим фирмам по заниженным ценам.

суд, Александр Онищенко, экстрадиция, тяжбы
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