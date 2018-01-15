Украина за пять дней выбрала квоты на экспорт пшеницы и кукурузы в ЕС в 2018 год

Украина за пять дней, с 1 по 5 января 2018 года, полностью выбрала квоты на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза в текущем году, пишет «УкрАгроКонсалт».
Как сообщается, за указанный период Украина выбрала, как основные, так и дополнительные квоты на экспорт данной продукции.
«Квоты на поставки пшеницы и кукурузы выбраны на 100% (1035 тыс. тонн и 1125 тыс. тонн соответственно). Квота на беспошлинный экспорт ячменя была выбрана по состоянию на 5 января на 2,5% (15,68 тыс. тонн из утвержденных 615 тыс. тонн)», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что по итогам января-ноября 2017 года внешнеторговый оборот между Украиной и странами Европейского союза увеличился на 31,1% или на 17,6 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 7,2 млрд долларов.
При этом экспорт аграрной и пищевой продукции из Украины в страны ЕС вырос по сравнению с 2016 годом на 38,2% или на 1,4 млрд и составил 5,2 млрд долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.835,53 0.0253
|2.867,55 0.0126
|100 евро
|3.425,55 0.3539
|3.499,46 0.3754
|10 рублей
|4,56 0.0018
|5,07 0.0034
|Курс, UAH
|Золото
|380.365,004.014,00
|Серебро
|4.885,4746,85
|Платина
|279.944,004.021,00
|Палладий
|307.625,00-3.856,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016