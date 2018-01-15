Украина за пять дней выбрала квоты на экспорт пшеницы и кукурузы в ЕС в 2018 год

Украина за пять дней, с 1 по 5 января 2018 года, полностью выбрала квоты на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза в текущем году, пишет «УкрАгроКонсалт».

Как сообщается, за указанный период Украина выбрала, как основные, так и дополнительные квоты на экспорт данной продукции.

«Квоты на поставки пшеницы и кукурузы выбраны на 100% (1035 тыс. тонн и 1125 тыс. тонн соответственно). Квота на беспошлинный экспорт ячменя была выбрана по состоянию на 5 января на 2,5% (15,68 тыс. тонн из утвержденных 615 тыс. тонн)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам января-ноября 2017 года внешнеторговый оборот между Украиной и странами Европейского союза увеличился на 31,1% или на 17,6 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 7,2 млрд долларов.

При этом экспорт аграрной и пищевой продукции из Украины в страны ЕС вырос по сравнению с 2016 годом на 38,2% или на 1,4 млрд и составил 5,2 млрд долларов.