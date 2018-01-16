Минздрав заблокировал регистрацию антисептических средств

Министерство здравоохранения Украины задерживает выдачу разрешений на производство и продажу средств дезинфекции.
Об этом говорится в письме Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности отправленному президенту Украины Петру Порошенко.
Согласно письму, в 2016 году была ликвидирована Государственная санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС), на которую было возложена функция регистрации и перерегистрации дезинфицирующих средств.
В целом функции СЭС были переданы Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей. Но, конкретно функции по выдачи свидетельств о регистрации дезинфицирующих средств этому ведомству не передали.
«После нашего обращение к Кабинету министров и МОЗ с просьбой способствовать решению проблемы, Министерство здравоохранения разработало проект постановления правительства, которым предполагается предоставить МОЗ право регистрации и перерегистрации дезинфицирующих средств. К сожалению этот проект постановления до нынешнего времени не выносится на заседание правительства и больше года этот вопрос не решается», — сказано в письме к президенту.
Ситуация усугубляется еще и тем, что за прошедшее после ликвидации СЭС время в стране не было зарегистрировано или перерегистрировано ни одно дезинфицирующее средство как украинское, так и импортное. В объединении также добавляют, что спустя два года в Украине не останется вообще не одного дезинфицирующего средства, которое можно было бы легально продавать.
В ассоциации считают, что ситуация негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию в стране, в том числе имеет непосредственное отношение к возникновению вспышки таких болезней, как корь, туберкулез, вирусные гепатиты типа А, В, С и другие болезни.
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