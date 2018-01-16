НАБУ действует в рамках закона, - Йованович

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) действует в соответствии с украинским законодательством. Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол США в Украине Мари Йованович, комментируя обвинения в адрес сотрудников НАБУ в провоцировании взяток.

«Насколько я могу судить, НАБУ действует в соответствии с украинским законодательством. Конечно, все украинские правоохранительные органы, включая НАБУ, должны придерживаться украинского законодательства», — сказала посол.

Комментируя уголовные дела, которые взаимно начали друг против друга руководители Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, Мари Йованович отметила, что между правоохранительными органами иногда случаются несогласия и споры по поводу, к примеру, юрисдикции.

«Это неудивительно. Важно, чтобы такие разногласия в подходах прорабатывались коллегиально, профессионально и способствовали утверждению репутации Украины, как страны, которая серьезно относится к задаче борьбы с коррупцией. Это важно для международных партнеров Украины, но более ключевым является то, есть ли уверенность украинского народа в НАБУ, Генеральной прокуратуре и других правоохранительных органах. Ведь борьба с коррупцией — это то, за что люди боролись в ходе Революции достоинства. И, исходя из моего личного общения с людьми, и из данных социологических опросов, — это те вопросы, решения которых они до сих пор ждут», — подчеркнула посол.

Кроме того, она прокомментировала ситуацию вокруг процедуры увольнения руководителей антикоррупционных ведомств.

«Как вы знаете, действующий закон о НАБУ предусматривает аудит, который должен быть осуществлен представителями парламента, президента и правительства. И мы считаем, что важно, чтобы были отобраны соответствующие люди на должности аудиторов. Это должны быть независимые профессиональные люди, которые заслуживают доверия. Важно, чтобы доверие было как от институтов, которым подчиняются эти структуры, так и от народа Украины. Чтобы, когда аудит будет проведен, когда будут опубликованы отчеты об аудите, эти рекомендации бы уважали как заинтересованные стороны в Украине, так и международное сообщество. И если в результате будут рекомендации провести конкретные изменения в этих структурах, то будет общее понимание, что эти рекомендации опираются на профессиональную оценку, а не на политическую прихоть», — сказала Мари Йованович.

Егор Соболев, который был уволен с должности главы антикоррупционного комитета парламента, по мнению посла, «прекрасно справлялся со своей работой в качестве председателя антикоррупционного комитета Рады».

«И мы надеемся, что его преемник сможет выполнять свою работу так же хорошо. Потому что это очень важный комитет Рады. И мы ясно видим, что украинский народ считает борьбу с коррупцией очень важным вопросом», — подчеркнула Мари Йованович.

Напомним, скандал между НАБУ и ГПУ/СБУ разгорелся в ноябре 2017 года. Его суть в привлечении НАБУ агентов для «разработки» первого заместителя ГМС Дины Пимаховой. Кульминацией стало задержание сотрудниками СБУ и прокурорами агента НАБУ, который пытался дать взятку чиновнице ГМС за содействие в легализации иностранных лиц на территории Украины. Сумма взятки — 15 тысяч долларов.

В НАБУ это назвали срывом спецоперации, которая продолжалась с весны 2017 года. В ГПУ действия агента назвали нарушением законодательства и провокацией взятки, за что предусмотрена уголовная ответственность.