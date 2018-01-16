Войти
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
соцполитика
Накопительная пенсионная система не увеличит налоги, — Розенко
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман
сигналы
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП, – Гройсман

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

НАБУ действует в рамках закона, - Йованович

227
НАБУ действует в рамках закона, - Йованович

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) действует в соответствии с украинским законодательством. Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол США в Украине Мари Йованович, комментируя обвинения в адрес сотрудников НАБУ в провоцировании взяток.

«Насколько я могу судить, НАБУ действует в соответствии с украинским законодательством. Конечно, все украинские правоохранительные органы, включая НАБУ, должны придерживаться украинского законодательства», — сказала посол.

Читайте также: МВФ раскритиковал проект Порошенко об Антикоррупционном суде

Комментируя уголовные дела, которые взаимно начали друг против друга руководители Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, Мари Йованович отметила, что между правоохранительными органами иногда случаются несогласия и споры по поводу, к примеру, юрисдикции.

«Это неудивительно. Важно, чтобы такие разногласия в подходах прорабатывались коллегиально, профессионально и способствовали утверждению репутации Украины, как страны, которая серьезно относится к задаче борьбы с коррупцией. Это важно для международных партнеров Украины, но более ключевым является то, есть ли уверенность украинского народа в НАБУ, Генеральной прокуратуре и других правоохранительных органах. Ведь борьба с коррупцией — это то, за что люди боролись в ходе Революции достоинства. И, исходя из моего личного общения с людьми, и из данных социологических опросов, — это те вопросы, решения которых они до сих пор ждут», — подчеркнула посол.

Кроме того, она прокомментировала ситуацию вокруг процедуры увольнения руководителей антикоррупционных ведомств.

«Как вы знаете, действующий закон о НАБУ предусматривает аудит, который должен быть осуществлен представителями парламента, президента и правительства. И мы считаем, что важно, чтобы были отобраны соответствующие люди на должности аудиторов. Это должны быть независимые профессиональные люди, которые заслуживают доверия. Важно, чтобы доверие было как от институтов, которым подчиняются эти структуры, так и от народа Украины. Чтобы, когда аудит будет проведен, когда будут опубликованы отчеты об аудите, эти рекомендации бы уважали как заинтересованные стороны в Украине, так и международное сообщество. И если в результате будут рекомендации провести конкретные изменения в этих структурах, то будет общее понимание, что эти рекомендации опираются на профессиональную оценку, а не на политическую прихоть», — сказала Мари Йованович.

Егор Соболев, который был уволен с должности главы антикоррупционного комитета парламента, по мнению посла, «прекрасно справлялся со своей работой в качестве председателя антикоррупционного комитета Рады».

«И мы надеемся, что его преемник сможет выполнять свою работу так же хорошо. Потому что это очень важный комитет Рады. И мы ясно видим, что украинский народ считает борьбу с коррупцией очень важным вопросом», — подчеркнула Мари Йованович.

Напомним, скандал между НАБУ и ГПУ/СБУ разгорелся в ноябре 2017 года. Его суть в привлечении НАБУ агентов для «разработки» первого заместителя ГМС Дины Пимаховой. Кульминацией стало задержание сотрудниками СБУ и прокурорами агента НАБУ, который пытался дать взятку чиновнице ГМС за содействие в легализации иностранных лиц на территории Украины. Сумма взятки — 15 тысяч долларов.

В НАБУ это назвали срывом спецоперации, которая продолжалась с весны 2017 года. В ГПУ действия агента назвали нарушением законодательства и провокацией взятки, за что предусмотрена уголовная ответственность.

НАБУ, Мари Йованович
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.840,59 0.0487 2.869,46 0.0204
100 евро 3.448,97 0.2387 3.516,66 0.177
10 рублей 4,60 0.0037 5,09 0.0016
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Эпидемии страшных болезней могут вспыхнуть в Украине в любой момент

Вспышка эпидемии кори - не единственная проблема, которая может сегодня возникнуть. Ведь параллельно ухудшается ситуация и с другими опасными болезнями. Заболеваемость коклюшем выросла на 30%, увеличивается количество случаев столбняка. На очереди - вспышка заболеваемости более страшными болезнями - дифтерией и полиомиелитом, которые приводят к инвалидности, а в отдельных случаях - и к смерти больных.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

К лозунгу о минимальной зарплате в 10000 грн... (часть II)

Наемный работник – в случае замкнутого в национальных границах рынка труда – вынужден соглашаться на условия работодателя, которые в нашем конкретном случае, зачастую обеспечивают лишь физическое выживание. Роль государства, устанавливающего минимальную заработную плату на основании прожиточного минимума, сводится к тому, чтобы это самое физическое выживание гарантировать. А теперь риторический вопрос – что происходит, когда вышеописанный рынок рабочей силы открывается и становится частью большего (в нашем случае – восточно-европейского) и с существенно более высокими зарплатными предложениями?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

К лозунгу о минимальной зарплате в 10000 грн или Почему это уже не популизм, а протекционизм

Что может защитить украинский рынок труда от утечки мозгов и рабочих рук? В качестве первой меры - введение на законодательном уровне минимальной заработной платы на уровне «достойной бедности», и 10000 грн. - абсолютно нормальный с этой точки зрения уровень оплаты труда. Именно таким должен быть украинский протекционизм на рынке труда.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016