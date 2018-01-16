Посол США: Украина получит Javelin бесплатно

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине оружие, в том числе противотанковые комплексы «Javelin», бесплатно. Об этом посол США Мари Йованович рассказала в интервью «РБК-Украина».

«Действительно в прошлом году Администрация (президента США прим.ред.) приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура — для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации», — сказала она.

Йованович не смогла точно проинформировать, соответствует ли действительности информация, что Украина не сможет использовать это летальное вооружение в зоне АТО на Донбассе.

«Детали еще прорабатываются. И мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном вооружении», — уточнила посол США.

Кроме того, Йованович, ответила на вопрос о том, будут ли это поставки от правительства США или Украине нужно будет заключать контракты с отдельными производителями вооружения:

«Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос», — сказала дипломат.

На уточняющий вопрос, получит ли Украина это летальное вооружение абсолютно бесплатно, она ответила: «Да».