Всемирный банк пригрозил лишить Украину $800 млн

Всемирный банк считает, что поданный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде не отвечает международным обязательствам Украины.
Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, Сату Кахонен направила в Верховную Раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде в редакции, предложенной президентом. Копию письма обнародовало издание «Европейская правда».
Во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму $800 миллионов.
«Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требованиям Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 миллионов на поддержку ключевых реформ в Украине», — говорится в письме.
Большинство требований ВБ совпадают с теми, которые перечислены в письме МВФ в адрес украинской власти.
При этом Всемирный банк, в отличие от МВФ, не требует перевнесения законопроекта и считает, что он может быть доработан в Верховной Раде.
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