Фермеры Германии требуют уничтожить 70% диких кабанов из-за АЧС

Немецкий союз фермеров предложил уничтожить до 70% поголовья диких кабанов в стране, чтобы предотвратить распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС), передает Spiegel.

«В случае распространения вируса АЧС, последствия для сельского хозяйства будут катастрофическими. В целях предотвращения массового заболевания, мы призываем к отстрелу 70 % диких кабанов в Германии», — сообщил президент Немецкого союза фермеров Йоахим Руквид.

Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт разделяет позицию Немецкого союза фермеров.

«Разумное снижение популяции дикого кабана — ключевая мера для предотвращения заболевания является», — подчеркнул он.

Напомним, из-за АЧС Венгрия планирует отгородиться от Украины забором.

Также, о намерениях построить забор на границе с Украиной из-за эпидемии АЧС, заявили в Польше.