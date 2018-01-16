Фермеры Германии требуют уничтожить 70% диких кабанов из-за АЧС

Немецкий союз фермеров предложил уничтожить до 70% поголовья диких кабанов в стране, чтобы предотвратить распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС), передает Spiegel.
«В случае распространения вируса АЧС, последствия для сельского хозяйства будут катастрофическими. В целях предотвращения массового заболевания, мы призываем к отстрелу 70 % диких кабанов в Германии», — сообщил президент Немецкого союза фермеров Йоахим Руквид.
Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт разделяет позицию Немецкого союза фермеров.
«Разумное снижение популяции дикого кабана — ключевая мера для предотвращения заболевания является», — подчеркнул он.
Напомним, из-за АЧС Венгрия планирует отгородиться от Украины забором.
Также, о намерениях построить забор на границе с Украиной из-за эпидемии АЧС, заявили в Польше.
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