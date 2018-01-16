«ВКонтакте» и Yandex вошли в топ-5 самых посещаемых сайтов в Украине

Запрещенные в Украине российские ресурсы «ВКонтакте» и Yandex вошли в топ-5 рейтинга посещаемости сайтов украинскими пользователями в декабре 2017 года по данным исследования компании Factum Group Ukraine.

Об этом сообщается на сайте Интернет-ассоциации (ИнАУ), передают Українські Новини.

Согласно исследованию, в рейтинге сайтов украинского Интернета в пятерку лидеров последовательно вошли: Google, Youtube и Facebook (месячный охват — 88%, 74% и 54% соответственно), на четвертой позиции разместилась «ВКонтакте» (39%), а закрывает пятерку лидеров Yandex (38%).

В топ-10 рейтинга посещаемости сайтов вошли «Одноклассники» (8-е место, 25%) и Mail.ru (10-е место, 32%), которые также попали под запрет.