Рада перенесла голосование за закон по Донбассу

Парламент не проголосовал во вторник за закон о реинтеграции Донбасса. Народные депутаты не успели рассмотреть все 673 поправки к законопроекту № 7163, остановившись на 481, сообщает ZN.ua.
При этом спикер парламент Андрей Парубий не исключил, что Рада может не успеть рассмотреть все поправки и в среду, 17 января.
«Мы будем рассматривать согласно законодательству все правки. Если не сможем рассмотреть сегодня, то мы их продолжим рассматривать завтра, не успеем завтра — будем рассматривать в четверг, и в четверг выходим на голосование», — сказал он.
Отмечается, что сегодня в течение дня депутаты изъяли из законопроекта норму об ответственности сотрудников оккупационной администрации, а также право президента определять границы оккупированных территорий.
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