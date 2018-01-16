Рада перенесла голосование за закон по Донбассу

Парламент не проголосовал во вторник за закон о реинтеграции Донбасса. Народные депутаты не успели рассмотреть все 673 поправки к законопроекту № 7163, остановившись на 481, сообщает ZN.ua.

При этом спикер парламент Андрей Парубий не исключил, что Рада может не успеть рассмотреть все поправки и в среду, 17 января.

«Мы будем рассматривать согласно законодательству все правки. Если не сможем рассмотреть сегодня, то мы их продолжим рассматривать завтра, не успеем завтра — будем рассматривать в четверг, и в четверг выходим на голосование», — сказал он.

Отмечается, что сегодня в течение дня депутаты изъяли из законопроекта норму об ответственности сотрудников оккупационной администрации, а также право президента определять границы оккупированных территорий.