Киевлянам вернули 2 миллиона гривен за некачественные ЖКХ-услуги

В декабре 2017 году столичные жилищно-эксплуатационные участки перечислили киевлянам 2 млн гривен за некачественно предоставленные или непредоставленные услуги.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Обслуживание старых жилых домов создает дополнительные трудности в работе коммунальных служб. Однако это не должно становиться оправданием некачественной или несвоевременной работы. За ненадлежащие или предоставленные услуги киевляне платить не должны», — заявил Пантелеев.

Пантелеев сообщил, что больше перерасчетов жителям выполнили за техническое обслуживание лифтов, уборку придомовой территории и лестничных клеток, обслуживание систем диспетчеризации, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание внутридомовых систем и тому подобное.

«Очень важно, что перерасчет осуществлялся не только на основании актов претензий от жителей, но и автоматически со стороны жилищных организаций, где услуга не была предоставлена ​​по определенным причинам. Всего с июля прошлого года и до сих пор коммунальными управляющими компаниями выполнен перерасчет почти на 20 млн грн», — отметил он.