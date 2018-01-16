Киевлянам вернули 2 миллиона гривен за некачественные ЖКХ-услуги

В декабре 2017 году столичные жилищно-эксплуатационные участки перечислили киевлянам 2 млн гривен за некачественно предоставленные или непредоставленные услуги.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
«Обслуживание старых жилых домов создает дополнительные трудности в работе коммунальных служб. Однако это не должно становиться оправданием некачественной или несвоевременной работы. За ненадлежащие или предоставленные услуги киевляне платить не должны», — заявил Пантелеев.
Пантелеев сообщил, что больше перерасчетов жителям выполнили за техническое обслуживание лифтов, уборку придомовой территории и лестничных клеток, обслуживание систем диспетчеризации, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание внутридомовых систем и тому подобное.
«Очень важно, что перерасчет осуществлялся не только на основании актов претензий от жителей, но и автоматически со стороны жилищных организаций, где услуга не была предоставлена по определенным причинам. Всего с июля прошлого года и до сих пор коммунальными управляющими компаниями выполнен перерасчет почти на 20 млн грн», — отметил он.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.840,80 0.0508
|2.870,24 0.0282
|100 евро
|3.448,74 0.2364
|3.517,02 0.1806
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