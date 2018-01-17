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Большая часть средств от спецконфискации пошла на закупку ракетного вооружения, - Луценко

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Большая часть средств от спецконфискации пошла на закупку ракетного вооружения, - Луценко

Большая часть из около $1,5 млрд или 29,7 млрд грн от спецконфискации, возвращенных Генеральной прокуратурой Украины в 2017 году в государственный бюджет, была направлена на потребности обороны, и в первую очередь на закупку нового ракетного вооружения для Вооруженных сил Украины, заявляет генпрокурор Юрий Луценко.

В ходе отчета о результатах проведения спецконфискации в 2017 году на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в среду Ю.Луценко сказал: «Могу сказать в рамках соблюдения секретности, что Министерство обороны получило большую часть этих средств. И когда мы читаем в средствах массовой информации о том, что, наконец, сотни ракетных комплексов отечественного производства поставлены в армию, то это за эти средства».

Он счел некорректным уточнять объемы и характеристики поставленного ВСУ ракетного вооружения, подчеркнув, что в армии ждали именно эту технику.

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По данным генпрокурора, из перечисленных в апреле 2017 года от спецконфискации активов «ОПГ Януковича» на счета Госказначейства 29,7 млрд грн на оборонные потребности государства было направлено, в том числе Госпогранслужбе, 700 млн грн, из них 300 млн грн — на обустройство госграницы и 400 млн грн — на создание системы «идентификации пальцев».

Кроме того, по словам Ю.Луценко, 900 млн грн из средств спецконфиската получила на закупку бронетехники в 2017 году Национальная гвардия. Еще 1,48 млрд грн из этих средств были выделены Национальной полиции на усиление деятельности патрульной службы, сообщил он.

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Как сообщалось, в госбюджете на 2017 год на развитие и закупку вооружений и военной техники (ВВТ) по линии Минобороны было предусмотрено 6,5 млрд грн, из них 5 млрд 805,49 млн грн из общего фонда. Одобренный СНБОУ в январе 2017 года гособоронзаказ (ГОЗ) в размере около 11 млрд грн, предусматривал финансирование по линии общего фонда госбюджета в размере 9 млрд грн.

Еще 3 млрд грн на мероприятия ГОЗ предусматривалось направить в рамках дофинансирования Минобороны по линии спецфонда: за счет спецконфиската, согласно закрепленному указом президента № 183/2017 от 11 июля решению СНБО от 10 июля о дофинансировании сектора безопасности и обороны в 2017 году. Из них на закупку вооружения и военной техники — 1 млрд грн, закупку и производство боеприпасов — 1,4 млрд грн, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке нового ракетного вооружения — 300 млн грн, поставку бронетанкового вооружения БМ «Оплот» — 300 млн грн. Согласно документу, также за счет спецконфиската 200 млн грн предполагалось направить на закупку вооружения для Нацгвардии.

Юрий Луценко, ракеты, спецконфискация
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