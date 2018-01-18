«Укрзализныця» планирует разместить облигации в гривне на 2 миллиарда

ПАО «Укрзализныця» в 2018 год предусмотрело привлечение заимствований в сумме 18,7 млрд грн, в том числе выпуск внутренних облигаций на 2 млрд грн и возврат займов в сумме 14,4 млрд грн, исходя из расчета по курсу 29,2 грн/$.
Это следует из пояснительной записки к проекту консолидированного финансового плана ПАО на 2018 год, передает Интерфакс-Украина.
Согласно документу, по состоянию на 1 января 2018 года остаток по финансовым обязательствам ожидается в размере 39,1 млрд грн по тому же курсу, а к концу 2018 года остаток планируется в сумме 44,2 млрд грн по курсу 30,1 грн/$.
Таким образом кредитный портфель компании в гривне за год возрастет на 13%.
В структуре планируемых заимствований долгосрочные кредиты занимают 13,3 млрд грн из которых 195 млн грн — кредитные средства Европейского инвестиционного банка для строительства Бескидского тоннеля; 300 млн грн — кредитные средства международных финорганизаций на электрификацию участка Долинская-Николаев-Колосовка; 2,55 млрд грн — кредитные средства МФО на грузовые вагоны; 250 млн грн — кредитные средства немецкого банка KfW на пригородные электропоезда; 10 млрд грн — право на рефинансирование действующих обязательств; 2 млрд грн — размещение внутренних облигаций (новая эмиссия) на пополнение оборотных средств (рефинансирование действующих обязательств); 3,4 млрд грн — приобретение 25 магистральных грузовых тепловозов.
«Укрзвлизныця» также планирует погашение долгосрочных кредитов в сумме 12,5 млрд грн, из которых 2,5 млрд грн — согласно графикам погашения, 10 млрд грн — в рамках рефинансирования действующих обязательств.
Кроме того, планируется погасить беспроцентный заем ГП «Фининпро» на 0,5 млрд грн и обязательства по финансовому лизингу на 1,4 млрд грн.
Согласно документу, среди прочего, кредитная политика общества на 2018 год предусматривает продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями, замещение срочных кредитов в иностранной валюте на возобновляемые кредитные линии в гривне, а такжен решение проблемы обновления парка локомотивов путем закупки нового современного тягового подвижного состава через механизм финансового лизинга.
Вместе с тем, привлечение заимствований предполагает соблюдение финансовых ковенант, которые определены действующими кредитными договорами. Как сообщалось, финплан ПАО на 2017 год привлечение заимствований в сумме 16,2 млрд грн и погашение займов на 16,8 млрд грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.854,30 0.0751
|2.883,62 0.0792
|100 евро
|3.465,95 0.0592
|3.525,68 0.048
|10 рублей
|4,61 0.0001
|5,11 0.0005
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|Золото
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|285.085,00-2.014,00
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