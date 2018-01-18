Россия назвала принятие закона о Донбассе ведущим к эскалации

Министерство иностранных дел России выпустило комментарий в связи с принятием Верховной Радой закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Утверждается, что цель документа «законодательно подтвердить линию Киева на решение „проблемы Донбасса“ силовым путем».

«По сути, П.А.Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

МИД РФ недоволен тем, что «в законе безапелляционно утверждается, что Российская Федерация, мол, «осуществляет преступный акт агрессии» против Украины, «временно оккупирует часть ее территории», управляя Донбассом при помощи подконтрольной Москве «оккупационной администрации».

По мнению Москвы, закон противоречит Минским соглашениям.

«Ни о какой «реинтеграции» речь не идет. Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан. Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и «нормандский формат», — говорится в заявлении.

«Нельзя не обратить внимание, что принятие закона удивительным образом „совпало“ по времени с анонсированным в Вашингтоне решением о готовности США поставить на Украину летальные вооружения. К сожалению, мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией на Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности», — заключили в МИД РФ.

Напомним, в четверг Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 7163. Документ определяет контролируемые «ДНР» и «ЛНР» территории как временно оккупированные Россией. Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин «антитеррористическая операция».