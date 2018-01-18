Следующая встреча контактной группы в Минске состоится 31 января

Следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь) состоится 31 января 2018 года. Об этом заявила пресс-секретарь представителя ДНР на переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина, сообщает сепаратистское издание «ДАН».

«В следующий раз переговорщики встретятся 31 января», — заявила она.

Напомним, ранее пресс-секретарь представителя Украины в группе, второго президента страны Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам сегодняшней встречи в Минске сообщала, что трехстороння контактная группа обсудит механизм возврата Украине контроля над границами с Российской Федерацией на территории Луганской и Донецкой областей.

По ее словам, украинская сторона будет настаивать на создании соответствующей рабочей подгруппы.

«Украинская сторона ожидает содержательное обсуждение в рамках трехсторонней контактной группы модальностей возвращения Украины контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях. С этой целью будем продвигать создание соответствующей рабочей подгруппы», — написала Олифер.



