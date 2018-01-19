Аэропорт Винница почти вдвое увеличил пассажиропоток в 2017 году

Аэропорт Винница в 2017 году обслужил 52 тыс. пассажиров, что в 1,8 раза больше показателей 2016 года. При этом аэропорт принял и отправил более 800 регулярных и чартерных рейсов, передает ЦТС.

2017-й год стал знаковым для аэропорта Винница. В октябре предприятие удостоилось награды «Аэропорт года», которой Ассоциация «Аэропорты Украины» ежегодно отмечает самые динамичные аэропорты страны. «Для определения победителя этого конкурса мы брали интегрированные показатели прироста обслуживания пассажиров и прироста по количеству авиарейсов. За девять месяцев этого года аэропорт Винница увеличил количество пассажиров в 2,5 раза, рейсов — на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил тогда руководитель ассоциации Петр Липовенко.

Вместе с тем, аэропорт Винница столкнулся в 2017 году с рядом вызовов. В начале года авиакомпания МАУ отменила рейс в Варшаву. Впоследствии полеты по этому направлению возобновились в летний период. Сейчас этот рейс стал сезонным. Также МАУ выполняет из Винницы регулярный рейс в Тель-Авив. Также в конце марта запланирован запуск внутреннего рейса в Киев. Помимо регулярных направлений, аэропорт обслуживает чартерные рейсы в Египет и Турцию, а также принимает хасидских паломников из Израиля.

Отметим, что в 2016 году аэропорт улучшил свои показатели по сравнению с 2015 годом более чем втрое. Главным фактором роста пассажиропотока стали регулярные рейсы Варшава-Винница — Варшава и Тель-Авив — Винница — Тель-Авив, выполняемые авиакомпанией МАУ.