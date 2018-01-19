Крупнейшая российская сеть кофеен сократила количество заведений в Киеве в четыре раза

Украинское подразделение самой крупной российской сети кофеен — «Кофе Хауз» — не смогло найти покупателя на свой актив и сократило количество заведений в несколько раз, пишет Liga.net.
«Несколько инвесторов рассматривали этот бизнес, но до сделки не дошло», — рассказывает генеральный директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.
За сеть из 17 заведений владельцы «Кофе Хауз» планировали выручить от $2 до 3 млн. Сейчас под этой вывеской в Киеве работает четыре кофейни — возле станции метро Олимпийская, на бульваре Леси Украинки, а также в ТРЦ Украина и Dream Town.
Переговоры о продаже сети действительно были, но сделка не состоялась, подтверждает информированный собеседник на ресторанном рынке.
Потенциальных покупателей не устроило, что все помещения под кофейнями находятся в аренде, а новый собственник должен частично заменить и оборудование. На продажу выставлялся и бренд сети, рассказывает совладелец крупной ресторанной компании, которая тоже вела переговоры о покупке «Кофе Хауз».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.862,16 0.0733
|2.891,19 0.0725
|100 евро
|3.485,00 0.1831
|3.545,53 0.1943
|10 рублей
|4,64 0.0024
|5,12 0.0007
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|Серебро
|4.918,07-15,37
|Платина
|288.350,003.265,00
|Палладий
|317.703,00942,00
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