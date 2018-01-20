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Тука: следующий обмен пленными на Донбассе может состояться в феврале

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Тука: следующий обмен пленными на Донбассе может состояться в феврале

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука надеется, что следующий этап освобождения украинских заложников на Донбассе состоится в феврале.

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Об этом он сказал в эфире телеканала «NewsOne». На вопрос о сроках следующего этапа обмена пленными, Тука отметил:

«Я очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, вероятнее, даже о феврале, такое у меня есть ощущение и предчувствие». Тука считает, что следующий этап освобождения заложников связан с выборами президента РФ. «Дело в том, что в марте должны состояться очередные выборы на пост президента РФ, и ему (президенту РФ Владимиру Путину — ред.) было бы неплохо в процесс выборов войти в позе миротворца», — сказал он.

 

РФ, Донбасс, обмен пленными, Георгий Тука, Выборы
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